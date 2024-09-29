Прозрачные 5G-антенны заработали в Синдзюку

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

В прошлом месяце в оживленном районе Синдзюку в Токио начала функционировать обновленная версия прозрачной 5G-антенны "WAVEANTENNA". Она предназначена для одновременного использования несколькими операторами связи.

Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek, PDM

Это совместный проект производителя стекла AGC, японского оператора мобильной связи NTT Docomo и инфраструктурной компании JTower.

Антенна изготовлена из прозрачного проводящего материала, расположенного между двумя стеклянными пластинами. Она работает в диапазоне частот 5G Sub6, от 3,7 до 4,5 ГГц. Это значительно ниже диапазона 30-300 ГГц, который в основном используется в 5G. Тем не менее, сигналы на низких частотах лучше проникают через стены зданий, что делает данную антенну идеальной для использования в густонаселенных городских районах.

Главное преимущество этой технологии — ее малая заметность. Антенна практически сливается с оконным стеклом. Для сетей связи 5G требуется больше передатчиков, чем для 4G, но владельцы зданий часто неохотно соглашаются на установку вышек и антенн, так как они портят внешний вид недвижимости. Возможность превратить окна домов в антенны должна помочь решить эту проблему.

Толщину стекла можно варьировать для уменьшения затухания и отражения радиосигналов. Существует также специальная версия прозрачных антенн для автомобилей, чтобы улучшить качество связи во время движения. Такие антенны уже используются сервисом каршеринга Halo в Лас-Вегасе.

Уточнения

5G (от англ. fifth generation — «пятое поколение») — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.

