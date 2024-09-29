В России улучшили способ хранения донорской крови

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Холодовая консервация сердца, единственный метод, используемый в российских клиниках для хранения органа, предоставляет врачам и пациентам не более 4 часов до пересадки. Это крайне мало, особенно когда орган необходимо доставить в отдаленные регионы страны.

Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

По статистике, около 20% пациентов, ожидающих донорские органы и срочно нуждающихся в них, умирают, не дождавшись пересадки сердца.

В поисках решений этой проблемы новосибирские ученые предложили извлекать сердце и легкие одновременно, не прекращая их функционирование. Они предполагали, что сохранение кровотока в этих органах позволит хранить их более 6 часов, так как сердце продолжит перекачивать кровь, а легкие — насыщать её кислородом.

Однако исследования показали, что функция легких по насыщению крови кислородом почти полностью прекращается через 6 часов после извлечения органов, что ставит под сомнение предложенную методику. Кроме того, донорские легкие являются редким ресурсом, и их использование в качестве вспомогательного органа кажется неоправданным.

Но ученые из Центра Мешалкина не сдались и продолжили свои исследования. Они нашли альтернативное решение, применив искусственное легкое (оксигенатор), которое обеспечивает функционирование сердца с помощью длительной тепловой аутоперфузии. В результате подача кислорода в миокард не прекращается на протяжении всего времени транспортировки.

Эксперимент провели на лабораторном мини-пиге: его сердце было подключено к системе с оксигенатором, которая поддерживала орган в рабочем состоянии в течение 10 часов.

На основе этой технологии будет создан специальный контейнер (кувез) для транспортировки сердца на большие расстояния. Ученые из Центра Мешалкина уже получили патент на конструкцию этого контейнера и обещают представить первый образец такой транспортной платформы для длительной перевозки активного сердца в ближайшее время.