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Швейцарские ученые создали революционный строительный принтер без цемента

1:39
Наука

Доктор Лорен Васи и её коллеги из швейцарского университета ETH Zurich создали новый тип строительного принтера, использующий революционный метод возведения конструкций. Вместо традиционного выдавливания материала через сопло, принтер выстреливает небольшие порции материала.

Швейцарские ученые создали революционный строительный принтер без цемента
Фото: commons.wikimedia.org by DjordjeMarkovic, CC BY-SA 4.0

Кроме того, этот материал не содержит цемента, что делает его более экологичным.

Производство цемента для бетона требует значительных энергетических затрат и вызывает большие выбросы в атмосферу. Поэтому швейцарская команда разработала альтернативный материал на основе глины, ила и отходов земляных работ. Процесс его производства основан на технологиях компании Eberhard AG.

Принтер выстреливает комки глины со скоростью 10 метров в секунду вертикально вниз. Сила удара обеспечивает надёжное сцепление между комками, и по мере печати они объединяются в единую конструкцию. Внешняя поверхность стены получается неровной и требует дополнительной обработки, но это можно делать прямо во время печати, так как материал не нуждается в паузах для застывания, в отличие от бетона.

В настоящее время разработчики экспериментируют с выстрелом глины под различными углами, чтобы создавать более сложные конструкции. Сам принтер представляет собой автономный модуль, который можно установить на стрелу экскаватора или крана. Такая технология имеет потенциал значительно ускорить строительство домов и снизить уровень загрязнения атмосферы.

Уточнения

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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