Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить молодость кожи: советы от косметолога
Туристы в Швейцарии получили яблочные пироги вместо ответа о возможности оплатить через Apple Pay
В США неинтересны возвращения временно неподконтрольных территорий Киеву
Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы опытных туристов
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни

Энергетические требования ИИ достигли критического уровня

2:01
Наука

Потребление энергии дата-центрами для поддержания работы искусственного интеллекта (ИИ) становится все более тревожным. Журнал The Washington Post обратился к исследователю Шаолею Рену из Калифорнийского университета в Риверсайде, чтобы тот провел расчеты и оценил ситуацию.

Энергетические требования ИИ достигли критического уровня
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

По его данным, даже простой запрос к ChatGPT на составление письма из 100 слов требует столько энергии, сколько потребляет одна бутылка воды для охлаждения серверов и электрический эквивалент работы 14 светодиодных ламп в течение часа.

Для лучшего понимания масштабов проблемы, компания Microsoft приняла решение реанимировать бывшую АЭС "Three Mile Island". В 1979 году на этой станции произошла крупнейшая в истории США авария с расплавлением реакторной зоны. В 2019 году станция была закрыта из-за нерентабельности, но Microsoft нуждается в огромных объемах энергии для своих ИИ-проектов, поэтому руководство компании рассматривает возможность её перезапуска.

Работа дата-центров сопровождается выделением большого количества тепла, что требует пропорционального расхода воды для охлаждения или электричества для работы кондиционеров. Например, если всего 10% американцев будут использовать ChatGPT раз в неделю, это приведет к расходу 435 тысяч тонн воды и 121 517 МВт⋅ч электроэнергии в год. Это данные только для одной страны; в глобальном масштабе затраты будут катастрофическими.

Проблема усугубляется с каждым днем. Алгоритмы работы нейросетей пока крайне неэффективны и требуют огромных вычислительных мощностей, которые необходимо постоянно увеличивать. Возникает закономерный вопрос: когда затраты на поддержание ИИ-систем превысят финансовую выгоду от их использования?

Уточнения

Игровой искусственный интеллект (англ. Game artificial intelligence) — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Энергетические требования ИИ достигли критического уровня
Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы опытных туристов
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни
Секреты успешного поседения: от первых прядей до натурального цвета
Мама Ксении Бородиной показала, как можно изысканно ругаться матом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.