Энергетические требования ИИ достигли критического уровня

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Потребление энергии дата-центрами для поддержания работы искусственного интеллекта (ИИ) становится все более тревожным. Журнал The Washington Post обратился к исследователю Шаолею Рену из Калифорнийского университета в Риверсайде, чтобы тот провел расчеты и оценил ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

По его данным, даже простой запрос к ChatGPT на составление письма из 100 слов требует столько энергии, сколько потребляет одна бутылка воды для охлаждения серверов и электрический эквивалент работы 14 светодиодных ламп в течение часа.

Для лучшего понимания масштабов проблемы, компания Microsoft приняла решение реанимировать бывшую АЭС "Three Mile Island". В 1979 году на этой станции произошла крупнейшая в истории США авария с расплавлением реакторной зоны. В 2019 году станция была закрыта из-за нерентабельности, но Microsoft нуждается в огромных объемах энергии для своих ИИ-проектов, поэтому руководство компании рассматривает возможность её перезапуска.

Работа дата-центров сопровождается выделением большого количества тепла, что требует пропорционального расхода воды для охлаждения или электричества для работы кондиционеров. Например, если всего 10% американцев будут использовать ChatGPT раз в неделю, это приведет к расходу 435 тысяч тонн воды и 121 517 МВт⋅ч электроэнергии в год. Это данные только для одной страны; в глобальном масштабе затраты будут катастрофическими.

Проблема усугубляется с каждым днем. Алгоритмы работы нейросетей пока крайне неэффективны и требуют огромных вычислительных мощностей, которые необходимо постоянно увеличивать. Возникает закономерный вопрос: когда затраты на поддержание ИИ-систем превысят финансовую выгоду от их использования?

Уточнения

Игровой искусственный интеллект (англ. Game artificial intelligence) — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

