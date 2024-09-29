Университет Саутгемптона создал «вечное хранилище» ДНК

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Исследователи из Университета Саутгемптона в Великобритании разработали уникальное хранилище информации, в котором записали полный геном человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Этот геном состоит из 3 миллиардов азотистых оснований, формирующих нуклеотиды в структуре ДНК. Предполагается, что в будущем эти данные могут быть использованы для синтеза ДНК с нуля, что теоретически позволит воскресить людей, если потребуется.

Кристалл, на который была записана информация, изготовлен из наноструктурированного стекла. Данные записываются с помощью фемтосекундного лазера, который изменяет структуру материала на наноуровне. Система наведения лазера использует два оптических измерения и три пространственные координаты для записи по всему объему материала, обеспечивая кодирование в пяти измерениях. Благодаря этой технологии на один кристалл удалось записать 360 терабайт данных.

Материал кристалла обладает высокой устойчивостью к различным воздействиям, выдерживая нагрев до 1000 градусов Цельсия и глубокую заморозку. Каждая из 3 миллиардов "букв" в геноме была секвенирована 150 раз для подтверждения правильности их расположения. Для дешифровки записи приложен ключ, который указывает на базовые элементы: водород, кислород, углерод и азот, а также основания ДНК — аденин, цитозин, гуанин и тимин с их молекулярной структурой. В ключе также указано их расположение внутри ДНК и как гены располагаются на хромосомах.

Если кристалл не подвергается разрушительному воздействию, он может сохраняться бесконечно долго, на протяжении миллиардов лет. Для обеспечения его сохранности он был помещен в соляную пещеру в австрийских горах в рамках проекта "Память Человечества". Ученые планируют использовать эту технологию для сохранения максимального количества данных о достижениях человечества.

Уточнения

Геном человека — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке человека.

