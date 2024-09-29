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Россия разрабатывает новый газотурбинный двигатель ТМ16

1:26
Наука

Министерство промышленности и торговли России объявило, что к концу 2025 года будет создан и протестирован новый российский газотурбинный двигатель ТМ16, предназначенный для судовых нужд. Этот двигатель представляет собой дальнейшее развитие советской силовой установки ДГ90.

Россия разрабатывает новый газотурбинный двигатель ТМ16
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

По прогнозам, новый отечественный двигатель будет характеризоваться длительным сроком службы, превышающим 100 000 часов, значительно повышенным коэффициентом полезного действия и соответствием современным экологическим стандартам, что существенно превосходит характеристики текущих импортных аналогов.

Кроме того, предприятие с красноречивым названием "Тюменские моторостроители" было включено в комплексный инвестиционный проект. Этот проект создаст условия для массового производства нового газотурбинного двигателя ТМ16 и увеличит производственные мощности для проведения ремонта судовых силовых установок.

В долгосрочной перспективе новый двигатель ТМ16 постепенно заменит парк зарубежных двигателей, используемых на многих объектах российского "Газпрома". Более того, со временем газоперекачивающие агрегаты мощностью около 16 МВт, базирующиеся на ТМ16, станут основными на всех новых отечественных объектах по перекачке газа.

Уточнения

Газотурби́нный дви́гатель (ГТД) — это воздушный двигатель, в котором воздух сжимается нагнетателем перед сжиганием в нём топлива, а нагнетатель приводится в движение газовой турбиной, использующей энергию нагретых таким образом газов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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