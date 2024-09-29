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MIT разработал 3D-Принтер для стеклянных кирпичей в форме «восьмерки»

1:28
Наука

Исследователи из компании MIT Evenline создали 3D-принтер, способный работать с расплавленным натриево-известковым стеклом. С помощью этого устройства можно изготавливать стеклянные кирпичи, напоминающие по форме "восьмерку".

MIT разработал 3D-Принтер для стеклянных кирпичей в форме «восьмерки»
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM

Эти кирпичи легко соединяются друг с другом, как детали LEGO, и их прочность сопоставима с прочностью бетона, что делает их перспективным строительным материалом.

Инженеры компании подчеркивают, что форма "восьмерки" позволяет с легкостью использовать стеклянные кирпичи для создания криволинейных конструкций. Добавление дополнительного элемента из алюминия в нижнюю часть блоков значительно усиливает их прочность.

Ярким примером успешного применения этих кирпичей стала построенная стеновая конструкция, демонстрирующая их надежность и удобство в использовании. Ключевыми преимуществами новых кирпичей являются возможность многократного повторного использования и простота монтажа.

Исследователь Майкл Стерн считает, что использование стекла в качестве конструкционного материала может показаться необычным, но открывает новые горизонты для современной архитектуры. Кейтлин Беккер, научный сотрудник MIT, участвовавшая в разработке кирпичей, уверена в широких возможностях их применения и восхищается перспективой практически бесконечной переработки стекла.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений. Продукцией строительства являются законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые или реконструированные здания и сооружения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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