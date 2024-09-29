В США ведут разработку беспилотного истребителя

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждое последующее поколение боевых самолетов значительно дороже предыдущего. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году даже такая мощная держава, как США, не сможет позволить себе достаточное количество пилотируемых истребителей из-за их астрономической стоимости.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, PDM

Чтобы избежать дефицита авиации в будущем, ВВС США разрабатывают концепцию доступных беспилотных самолетов. На конференции Ассоциации ВВС (AFA) в Вашингтоне компания General Atomics представила макет автономного дозвукового беспилотника, который в будущем может заменить пилотируемые истребители.

Эти беспилотные самолеты будут выполнять роль ведомых в боевых миссиях, входя в состав эскадрилий под управлением пилотируемого истребителя. Пилот, а возможно, и второй оператор, будут контролировать системы, отвечающие за вооружение беспилотников.

Однако до полной реализации этой концепции еще далеко. Технологии, необходимые для ее воплощения, пока далеки от совершенства. Кроме того, остаются нерешенными этические вопросы, связанные с использованием летального оружия роботизированными системами.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту

