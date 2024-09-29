Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SpaceX запустит экипаж для возвращения астронавтов NASA со Starliner
Венгрия готова возобновить переговоры с Роскосмосом о совместной космической программе
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Врач назвал способ снизить риск тяжёлого лечения рака простаты
Глобальное потепление грозит уничтожением ленивцев Гоффмана
Какие 3 дерева ни в коем случае нельзя сажать на участке? Защитите себя и близких
Правительство РФ готовит запрет на экспорт стратегического сырья в недружественные страны
Звезда фильма о Гарри Поттере Руперт Гринт почтил память актрисы Мэгги Смит
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия

Самарский университет разработал инновационную теплицу на базе космических технологий

1:49
Наука

В Самарском университете имени Королева создан компактный модуль для выращивания овощей и зелени, основанный на космических технологиях. Этот проект позволяет осуществлять полностью автоматизированный процесс культивирования. Опытный образец уже готов к масштабным испытаниям.

Самарский университет разработал инновационную теплицу на базе космических технологий
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В качестве аппаратной платформы для теплицы был выбран микроконтроллер STM32, который входит в учебно-образовательный набор MiniSat. Этот набор был разработан для студентов, занимающихся самостоятельной сборкой пикоспутников — сверхминиатюрных космических аппаратов.

Для использования космических электронных компонентов в данном проекте было создано уникальное программное обеспечение. Оно анализирует данные, получаемые от сенсоров, и на их основе управляет работой теплицы согласно заданному алгоритму. Система способна функционировать автономно в течение примерно одного месяца.

Освещение внутри теплицы моделирует естественный солнечный цикл — его интенсивность автоматически регулируется в зависимости от времени суток и типа растений. Программа также контролирует такие важные параметры, как вентиляция, дозированная подача удобрений, автоматический полив и поддержание необходимой температуры.

Теплица, разработанная студентами Самарского университета, позволит выращивать бобовые, различные овощи, зелень, ягоды и другие виды растений, не требующие опыления и имеющие высоту до 60 см. Более того, этот инновационный модуль станет отличным инструментом для агрономов и ученых-ботаников, занимающихся исследованиями в своей области.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Суворова: полезные чаи из веток сада
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Венгрия готова возобновить переговоры с Роскосмосом о совместной космической программе
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Врач назвал способ снизить риск тяжёлого лечения рака простаты
Глобальное потепление грозит уничтожением ленивцев Гоффмана
Какие 3 дерева ни в коем случае нельзя сажать на участке? Защитите себя и близких
Правительство РФ готовит запрет на экспорт стратегического сырья в недружественные страны
Звезда фильма о Гарри Поттере Руперт Гринт почтил память актрисы Мэгги Смит
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Туристка обнаружила таракана в бортовой еде
Выявлены опасные последствия бессонницы у будущих матерей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.