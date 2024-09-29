Самарский университет разработал инновационную теплицу на базе космических технологий

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В Самарском университете имени Королева создан компактный модуль для выращивания овощей и зелени, основанный на космических технологиях. Этот проект позволяет осуществлять полностью автоматизированный процесс культивирования. Опытный образец уже готов к масштабным испытаниям.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В качестве аппаратной платформы для теплицы был выбран микроконтроллер STM32, который входит в учебно-образовательный набор MiniSat. Этот набор был разработан для студентов, занимающихся самостоятельной сборкой пикоспутников — сверхминиатюрных космических аппаратов.

Для использования космических электронных компонентов в данном проекте было создано уникальное программное обеспечение. Оно анализирует данные, получаемые от сенсоров, и на их основе управляет работой теплицы согласно заданному алгоритму. Система способна функционировать автономно в течение примерно одного месяца.

Освещение внутри теплицы моделирует естественный солнечный цикл — его интенсивность автоматически регулируется в зависимости от времени суток и типа растений. Программа также контролирует такие важные параметры, как вентиляция, дозированная подача удобрений, автоматический полив и поддержание необходимой температуры.

Теплица, разработанная студентами Самарского университета, позволит выращивать бобовые, различные овощи, зелень, ягоды и другие виды растений, не требующие опыления и имеющие высоту до 60 см. Более того, этот инновационный модуль станет отличным инструментом для агрономов и ученых-ботаников, занимающихся исследованиями в своей области.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

