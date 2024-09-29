Сибирские комары оказались переносчиками 30 новых вирусов

Исследователи из центра вирусологии "Вектор" обнаружили около 30 новых вирусов в популяциях комаров Новосибирской области.
Заместитель директора центра Валерий Локтев объявил об этом на биотехнологическом форуме в Новосибирске, отметив, что комары в регионе переносят целый "пакет" ранее неизвестных вирусов.
Специалисты центра провели глубокое исследование, включающее сбор и секвенирование геномов микроорганизмов, что позволило выявить эти вирусы. Данное открытие имеет большое значение для изучения появления новых флавивирусов, вызывающих природно-очаговые инфекции.
По словам ученого, флавивирусы представляют глобальную проблему, ежегодно вызывая заболевания у 500 миллионов человек.
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
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