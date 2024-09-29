Сибирские комары оказались переносчиками 30 новых вирусов

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из центра вирусологии "Вектор" обнаружили около 30 новых вирусов в популяциях комаров Новосибирской области.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, CC BY-SA 2.0

Заместитель директора центра Валерий Локтев объявил об этом на биотехнологическом форуме в Новосибирске, отметив, что комары в регионе переносят целый "пакет" ранее неизвестных вирусов.

Специалисты центра провели глубокое исследование, включающее сбор и секвенирование геномов микроорганизмов, что позволило выявить эти вирусы. Данное открытие имеет большое значение для изучения появления новых флавивирусов, вызывающих природно-очаговые инфекции.

По словам ученого, флавивирусы представляют глобальную проблему, ежегодно вызывая заболевания у 500 миллионов человек.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

