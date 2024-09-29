Уникальное захоронение викингов: археологи нашли нетронутый могильник в Дании

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Археологи обнаружили в деревне Осум, на востоке от Оденсе, Дания, крупное захоронение эпохи викингов с 50 хорошо сохранившимися погребениями и пятью кремационными могилами.

Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

Захоронения датируются 850-970 годами н. э. и являются одними из самых крупных на острове Фюн. Открытие стало результатом исследований перед реконструкцией электросети. Особенностью могильника является его удивительная сохранность: скелеты в полном составе, с фрагментами тканей и дерева, чему способствовал высокий уровень грунтовых вод, замедлявший разложение.

В захоронениях найдены артефакты, указывающие на высокое социальное положение некоторых погребенных. Например, женщина, погребенная в части повозки, что было редкой практикой IX века. Среди её вещей обнаружены стеклянные бусины, ключ и амулет из осколка стекла. Также найдены могилы с редкими украшениями, импортированными из других регионов, что свидетельствует о важном торговом значении Осума. Одну из женщин похоронили с кольцом и пряжкой из Готланда, редкостью для Фюна. Ещё один погребённый имел трилистниковую брошь и горный хрусталь, предположительно ввезённый из Норвегии, что указывает на международные связи.

Скелеты направлены в Институт Панума Копенгагенского университета для дальнейших исследований и анализа ДНК. Учёные надеются извлечь древний генетический материал из большинства останков, чтобы выявить возможные родственные связи, происхождение и связи с другими регионами Европы.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.



Да́ния — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

