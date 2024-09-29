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Найдены молекулы, способные существовать в атмосфере Венеры

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Наука

Американские астробиологи из Чикагского университета обнаружили органические молекулы, которые могут существовать в суровых условиях Венеры и способствовать возникновению жизни.

Найдены молекулы, способные существовать в атмосфере Венеры
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Хотя поверхность Венеры крайне негостеприимна, ее атмосфера в некоторых частях напоминает земные условия. Ученые сосредоточились на липидах — основной составляющей мембран клеток. В ходе эксперимента липиды подвергли воздействию серной кислоты, которая является основным компонентом облаков Венеры, сообщает arXiv.

Результаты показали, что некоторые липиды не только растворяются в агрессивной среде, но и формируют устойчивые структуры. Это свидетельствует о том, что органическая жизнь может существовать в условиях, где серная кислота заменяет воду для поддержания биологических процессов.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных атомов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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