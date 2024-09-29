Глобальное потепление грозит уничтожением ленивцев Гоффмана

Исследование, опубликованное в журнале PeerJ Life & Environment, предупреждает об угрозе исчезновения ленивцев Гоффмана к 2100 году из-за глобального изменения климата.
Эти животные, обитающие в Центральной и Южной Америке, обладают медленным метаболизмом, что мешает им эффективно регулировать температуру тела. Прогнозируемое потепление на 2-6°C ускорит их метаболизм, заставив искать больше пищи.
Низинные ленивцы, возможно, смогут замедлить метаболизм и справиться с этим, но горные ленивцы окажутся в критической ситуации. Им будет сложнее найти пищу или мигрировать в более прохладные места. Недостаток возможностей для адаптации ставит этих животных на грань вымирания.
Ученые призывают принять срочные меры по их защите, уделив особое внимание горным популяциям.
Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
Лени́вцы (лат. Folivora, дословно — «листоеды») — подотряд млекопитающих из отряда неполнозубых (Pilosa).
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