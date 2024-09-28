Почему нас утомляют умственные задачи: учёные нашли объяснение

Нидерландские ученые из Маастрихтского университета выяснили, что сложные умственные задачи вызывают неприятные эмоции, такие как стресс и разочарование.
В исследовании, опубликованном в "Psychological Bulletin", ученые провели метаанализ, используя NASA Task Load Index, чтобы оценить нагрузку на умственную деятельность и связанное с ней чувство разочарования. Проанализировав 358 задач из 125 исследований с участием более 4670 человек, они обнаружили, что умственные усилия неизменно сопровождаются негативными чувствами.
Это открытие подтверждает принцип, согласно которому люди, как и животные, склонны избегать усилий, выбирая менее трудозатратные способы достижения целей. Исследование показало, что даже если задачи различаются, когнитивная нагрузка последовательно вызывает дискомфорт.
Ученые планируют в дальнейшем изучить возможности использования вознаграждений для снижения негативного восприятия умственных усилий.
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