Почему нас утомляют умственные задачи: учёные нашли объяснение

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Нидерландские ученые из Маастрихтского университета выяснили, что сложные умственные задачи вызывают неприятные эмоции, такие как стресс и разочарование.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

В исследовании, опубликованном в "Psychological Bulletin", ученые провели метаанализ, используя NASA Task Load Index, чтобы оценить нагрузку на умственную деятельность и связанное с ней чувство разочарования. Проанализировав 358 задач из 125 исследований с участием более 4670 человек, они обнаружили, что умственные усилия неизменно сопровождаются негативными чувствами.

Это открытие подтверждает принцип, согласно которому люди, как и животные, склонны избегать усилий, выбирая менее трудозатратные способы достижения целей. Исследование показало, что даже если задачи различаются, когнитивная нагрузка последовательно вызывает дискомфорт.

Ученые планируют в дальнейшем изучить возможности использования вознаграждений для снижения негативного восприятия умственных усилий.

Уточнения

Ум — это совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, восприятию, запоминанию, обобщению, оценке и принятию решения кем-либо.



Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

