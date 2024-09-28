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Почему нас утомляют умственные задачи: учёные нашли объяснение

1:08
Наука

Нидерландские ученые из Маастрихтского университета выяснили, что сложные умственные задачи вызывают неприятные эмоции, такие как стресс и разочарование.

Почему нас утомляют умственные задачи: учёные нашли объяснение
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

В исследовании, опубликованном в "Psychological Bulletin", ученые провели метаанализ, используя NASA Task Load Index, чтобы оценить нагрузку на умственную деятельность и связанное с ней чувство разочарования. Проанализировав 358 задач из 125 исследований с участием более 4670 человек, они обнаружили, что умственные усилия неизменно сопровождаются негативными чувствами.

Это открытие подтверждает принцип, согласно которому люди, как и животные, склонны избегать усилий, выбирая менее трудозатратные способы достижения целей. Исследование показало, что даже если задачи различаются, когнитивная нагрузка последовательно вызывает дискомфорт.

Ученые планируют в дальнейшем изучить возможности использования вознаграждений для снижения негативного восприятия умственных усилий.

Уточнения

Ум — это совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, восприятию, запоминанию, обобщению, оценке и принятию решения кем-либо.

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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