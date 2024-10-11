Как предотвратить побочные эффекты препаратов для похудения

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Медицинские работники выражают обеспокоенность по поводу новой тенденции: согласно опросу Медицинского центра Векснера штата Огайо, четверть из 1006 опрошенных взрослых рассматривают возможность использования инъекционных препаратов для похудения без консультации врача.

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"Принимать такие сильнодействующие препараты без наблюдения врача опасно, так как они могут вызвать серьезные побочные эффекты, включая сильную тошноту, рвоту, обезвоживание, кишечную непроходимость и заболевания желчного пузыря" подчеркивает Кристофер Макгоуэн, доктор медицинских наук и специалист по лечению ожирения.

Помимо опасности приема препаратов без рецепта, есть и другие ошибки,. Вот некоторые из них, которые выделяют специалисты:

Пропуск доз

GLP-1 препараты требуют строгого соблюдения дозировок. Пропуск доз может снизить эффективность лечения, поэтому важно соблюдать регулярность приёма. Врачи советует устанавливать напоминания, чтобы не забывать о приеме.

Недостаточное потребление белка

Белок играет ключевую роль в поддержании мышечной массы, особенно при приеме препаратов для похудения. Снижение мышечной массы тела может привести к увеличению процента жира в организме после завершения похудения. Врачи, рекомендует пациентам следить за достаточным потреблением белка.

Недостаточное потребление клетчатки

Клетчатка помогает предотвратить запоры, которые являются частым побочным эффектом семаглутида. Диетологи советует употреблять такие продукты, как фасоль и смузи, чтобы увеличить потребление клетчатки без необходимости значительного увеличения объема пищи.

Отказ от физических упражнений

Физические нагрузки, особенно силовые тренировки, помогают сохранить мышечную массу и поддерживать обмен веществ. По словам Макгоуэна, цель не в быстром снижении веса, а в том, чтобы терять именно жировую массу, а не мышцы.

Использование препаратов для похудения требует комплексного подхода, который включает правильное питание, физическую активность и постоянный контроль со стороны врача. Только таким образом можно обеспечить долгосрочный успех и минимизировать риски для здоровья.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения. Препарат входит в перечень ЖНВЛП.



