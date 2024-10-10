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Когда изжога требует медицинского вмешательства

1:29
Наука

Почти каждый сталкивался с этим дискомфортом, известным также как кислотное несварение или пироз.

Несмотря на то, что изжога сама по себе не опасна, частые приступы могут указывать на серьёзные проблемы с пищеварением и требуют консультации с врачом.

Причины возникновения изжоги

Изжога может быть вызвана множеством факторов, включая образ жизни и привычки в питании.

Переедание, употребление жирной или острой пищи, а также алкоголь, кофе и табак — все это может способствовать кислотному рефлюксу. Кроме того, повышенное давление на живот, например, при беременности или ожирении, также увеличивает риск возникновения изжоги.

Как облегчить и предотвратить изжогу

Существует ряд простых изменений в образе жизни, которые могут помочь уменьшить симптомы кислотного рефлюкса. В первую очередь, важно избегать переедания и не ложиться сразу после еды.

Кроме того, стоит ограничить употребление продуктов и напитков, которые могут усиливать симптомы: острой, жирной пищи, кофеина, алкоголя и газированных напитков. Регулярное умеренное питание и отказ от поздних ужинов также могут существенно снизить частоту приступов.

Если изжога продолжается, несмотря на эти меры, стоит обратиться к врачу для назначения медикаментозного лечения или более серьёзных методов профилактики. 

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — врачебное название. Не путать с жжением в эпигастрии, что может быть симптомом гастрита.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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