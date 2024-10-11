Локализация головной боли: как определить причину и выбрать лечение быстро

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Существует множество типов головной боли, и они часто затрагивают одни и те же области головы, что делает их различение сложным. Однако точное место возникновения боли может дать ключ к пониманию её причины, что поможет быстрее подобрать правильное лечение.

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Боль вокруг глаз

Кластерные головные боли часто проявляются вокруг глаз. Это один из самых болезненных видов головной боли и может повторяться несколько раз в день или с перерывами в несколько дней.

Боль, как правило, концентрируется за одним глазом, может сопровождаться отёком, насморком или заложенностью носа.

Лекарства, такие как суматриптан, и кислородотерапия могут помочь при остром приступе, а кортикостероиды и блокаторы кальциевых каналов могут предотвратить его.

Боль в шее

Не многие связывают боль в шее с мигренью, но она является довольно частым симптомом. Мигрени могут сопровождаться аурой, пульсирующей болью с одной стороны головы, повышенной чувствительностью к свету и звукам, а также тошнотой.

Избежание триггеров, таких как стресс или алкоголь, и использование профилактических препаратов может снизить вероятность мигрени.

Боль в лобной области головы



Головные боли напряжения часто вызывают боль в лобной части, висках, затылке или даже шее. Боль часто ощущается как давление, и может быть вызвана стрессом, напряжением мышц, проблемами с зубами или инфекцией пазух.

Безрецептурные обезболивающие могут помочь при острых приступах.

Боль в придаточных пазухах носа

Многие "синусовые головные боли" на самом деле являются мигренью или головной болью напряжения. Однако острая инфекция придаточных пазух носа, сопровождающаяся гнойными выделениями и лихорадкой, может вызывать головную боль.

Когда стоит обратиться к врачу

Если боль становится хронической или её интенсивность и характер изменяются, стоит немедленно проконсультироваться с врачом. Особенно, если головная боль возникает внезапно, сопровождается лихорадкой, спутанностью сознания, судорогами или ригидностью затылочных мышц.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия). Такое разделение принято для различения от лицевой и шейной боли.

