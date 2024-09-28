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Учёные обнаружили негативное влияние фитнес-трекеров на психическое здоровье

1:51
Наука

Исследователи Льежского университета в Бельгии установили, что постоянное использование фитнес-браслетов и умных часов для отслеживания физической активности и здоровья может иметь негативные последствия для психики. Исследование, опубликованное в Journal of Consumer Affairs, показало, что зависимость от цифровых устройств может вызвать тревожные состояния и стресс.

Учёные обнаружили негативное влияние фитнес-трекеров на психическое здоровье
Фото: PxHere is licensed under CC0

В эксперименте участвовали 30 человек, которые активно использовали фитнес-трекеры для контроля веса, улучшения физической формы и формирования здоровых привычек. В процессе наблюдений выяснилось, что уровень вовлеченности в использование устройств значительно различался: у одних участников интерес к трекерам сохранялся стабильно высоким, а у других он постепенно снижался после начального увлечения.

Наиболее тревожным результатом стало то, что у некоторых испытуемых использование трекеров переросло в настоящую одержимость. Эти люди тратили чрезмерно много времени и энергии на анализ своих показателей, стремясь достичь "идеальных" данных о подвижности и физическом состоянии. Ученые отметили, что подобное стремление зачастую негативно влияло на их психическое и физическое благополучие, провоцируя излишний стресс и ухудшение самочувствия.

Особую проблему представляло слепое доверие к показаниям трекеров. Пользователи игнорировали возможные погрешности в измерениях и ставили перед собой нереалистичные цели. Навязчивая необходимость достичь идеальных показателей и полная вера в точность данных привели к тому, что вместо улучшения здоровья люди лишь ухудшали своё состояние из-за постоянного стресса и чрезмерной физической нагрузки.

Уточнения

Фитнес-браслет также известный как Трекер активности, Смарт-браслет или Фитнес-трекер, это устройство или приложение предназначенное для мониторинга показателей связанных с фитнесом. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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