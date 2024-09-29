SpaceX запустит экипаж для возвращения астронавтов NASA со Starliner

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

SpaceX готовится к запуску двух космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) для возвращения двух астронавтов NASA, которые оказались на орбите после полета на корабле Boeing Starliner.

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, PDM

Старт назначен на субботу из космопорта на мысе Канаверал, штат Флорида. В экипаже будут астронавт NASA Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов. На борту также предусмотрены два пустых места для астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниллы Уильямс, которые вернутся в следующем году.

Первоначально полет Crew-9 был рассчитан на четырех человек, но NASA пришлось внести изменения в состав экипажа из-за технических проблем со Starliner. Астронавты Зена Кардман и Стефани Уилсон уступили свои места коллегам.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.



Boeing CST-100 Starliner — американский многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый с 2014 года компанией «Боинг» в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой НАСА.

