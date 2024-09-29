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SpaceX запустит экипаж для возвращения астронавтов NASA со Starliner

0:50
Наука

SpaceX готовится к запуску двух космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) для возвращения двух астронавтов NASA, которые оказались на орбите после полета на корабле Boeing Starliner.

SpaceX запустит экипаж для возвращения астронавтов NASA со Starliner
Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, PDM

Старт назначен на субботу из космопорта на мысе Канаверал, штат Флорида. В экипаже будут астронавт NASA Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов. На борту также предусмотрены два пустых места для астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниллы Уильямс, которые вернутся в следующем году.

Первоначально полет Crew-9 был рассчитан на четырех человек, но NASA пришлось внести изменения в состав экипажа из-за технических проблем со Starliner. Астронавты Зена Кардман и Стефани Уилсон уступили свои места коллегам.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.

Boeing CST-100 Starliner — американский многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый с 2014 года компанией «Боинг» в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой НАСА.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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