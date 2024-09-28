Учёные пробудили древнее целебное растение, упомянутое в Библии

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа исследователей успешно прорастила древнее семя дерева рода коммифора (Commiphora), найденное в Иудейской пустыне еще в 1980-х годах.

Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, CC BY-SA 3.0

Анализ показал, что семя датируется 993-1202 годом н. э. и, возможно, связано с "цори" — смолой, упоминаемой в Библии и известной целебными свойствами.

Семя было выращено в Центре устойчивого сельского хозяйства в Израиле, где его обработали специальными растворами и посадили в стерильную почву. Уже спустя пять недель появился росток, что стало значительным научным прорывом.

Секвенирование ДНК показало принадлежность растения к роду Commiphora, но не к одному из известных видов, а к родственникам из Южной Африки. Дерево, названное "Шиба", достигло трёх метров в высоту и открыло новые возможности для изучения древней флоры пустынного региона. Исследователи обнаружили, что дерево содержит ранее неизвестные гликолипиды с потенциально фармакологическими свойствами.

Ученые предполагают, что семя могло попасть в пещеру через птиц, животных или человека. Планируются дальнейшие исследования, чтобы определить вид растения и его свойства более точно.

Уточнения

Би́блия ( мн. ч. греч. βιβλία от ед.ч. греч. βιβλίον — «книга»; от греч. βύβλος — «папирус»; от названия древнего финикийского города Библ) — собрание текстов, составляющих Священное Писание в иудаизме и христианстве.



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