Белорусские учёные назвали источник чистой энергии будущего

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Белорусские ученые предлагают сделать уголь одним из ключевых источников чистой энергии будущего, используя его более рационально и экологично.

Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, CC BY-SA 4.0

Несмотря на то, что уголь вызывает значительное загрязнение окружающей среды из-за выбросов СО2, SOx, NOx и твердых частиц, его запасы значительно превосходят запасы нефти, газа и урана.

Основная идея ученых — обратиться к реликтовой биоэнергетике, используя бурый уголь и горючие сланцы, из которых можно получить не только энергию, но и биогумус для восстановления плодородия почвы. Перед сжиганием уголь предлагается очищать от негорючих примесей, что позволит снизить его зольность и выделить полезные вещества для растений. Такая очистка подобна переработке нефти, в результате чего продукт становится экологически безопасным. Бурый уголь выбирается как наиболее перспективный из-за высокого содержания ионообменных катионов и органических молекул.

Эксперименты показали, что при химической очистке можно получить чистый уголь с низкой зольностью, который может быть использован как замена традиционному углю и углеводородам, позволяя снизить выбросы CO2 и повысить эффективность электростанций.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.



Эне́ргия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

