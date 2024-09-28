Гигантские волны-убийцы: новые открытия об их реальной высоте

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Шотландского инновационного центра сделали важное открытие: "блуждающие волны" в океане, также известные как волны-убийцы, могут достигать значительно больших высот, чем предполагалось ранее.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, PDM

Проведя эксперименты в круговой акватории диаметром 25 метров, ученые смогли создать волны, движущиеся в различных направлениях одновременно, тем самым имитируя условия открытого океана. Эти исследования показали, что волны-убийцы могут достигать высоты небоскребов, а их поведение отличается сложной трехмерной структурой.

По словам участника исследования Росса Калверта, высокая пространственная разрешающая способность измерений позволила глубже понять процессы формирования этих волн. Оказалось, что традиционные двумерные модели не способны отразить их сложность. Инженер Тон ван ден Бремер объяснил, что волны-убийцы формируются при слиянии волн из разных направлений, что приводит к образованию частично стоячей волны.

Наиболее неожиданным стало открытие, что такие волны могут продолжать расти даже после начала их разрушения, и их максимальная высота в четыре раза превышает теоретические пределы. Это знание имеет прикладное значение для прогнозирования погоды, климата и проектирования устойчивых морских сооружений, обеспечивая безопасность морских путешествий и эксплуатации океанских конструкций.

Уточнения

Во́лны-уби́йцы — гигантские одиночные волны, возникающие в океане, высотой 20—30 метров (а иногда и больше), обладающие нехарактерным для морских волн поведением.



Высота́ — измерение объекта или его местоположения, отмеряемое в вертикальном направлении.

