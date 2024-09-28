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Китайские учёные раскрыли тайны грунта с обратной стороны Луны

Наука

Китайские ученые впервые исследовали образцы грунта, взятые с обратной стороны Луны в рамках миссии "Чанъэ-6".

Китайские учёные раскрыли тайны грунта с обратной стороны Луны
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Эти образцы представляют собой реголит, который состоит из смеси местного базальтового материала и "чужеродных" компонентов, перенесенных с других частей поверхности спутника. Основу образцов составляют плагиоклаз, пироксен и ильменит, что указывает на вулканическую активность на обратной стороне Луны. Низкое содержание оливина и наличие небазальтовых пород свидетельствуют о сложном геологическом строении этой части спутника.

Анализ данных поможет углубить понимание ранней эволюции Луны и вулканической активности на обеих ее сторонах. Кроме того, небазальтовые компоненты дают ценные сведения о коре лунных возвышенностей, ударных расплавах и, возможно, о глубокой лунной мантии.

До сих пор все исследования лунного грунта были ограничены его видимой стороной, поэтому новые образцы, доставленные модулем "Чанъэ-6" в июне, открывают новые перспективы для изучения геологического разнообразия Луны.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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