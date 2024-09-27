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Учёные из Портсмута выяснили, как импульсивность и скука влияют на уровень стресса и кортизола

Учёные выяснили, каким образом скука способствует усилению стресса и импульсивности
1:19
Наука » Экология » Человек

Исследование, проведённое в Университете Портсмута (Англия), позволило учёным установить связь между импульсивностью и ощущением скуки. Это открытие помогает понять, почему люди с высокой склонностью к импульсивным поступкам испытывают больший стресс в ситуациях, связанных с монотонностью и однообразием.

Учёные выяснили, каким образом скука способствует усилению стресса и импульсивности
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, PDM

В ходе экспериментов учёные наблюдали за физиологическими реакциями участников, выделяя тех, кто особенно подвержен импульсивности. Результаты показали, что у этих людей чувство скуки значительно выражено сильнее, а уровень кортизола, который называют основным гормоном стресса, резко повышался во время выполнения однообразных задач.

Доктор Джеймс Клей, возглавлявший исследование, отметил, что это открытие может значительно повлиять на развитие методов борьбы с импульсивностью и связанным с ней стрессом. Понимание биологических механизмов скуки и стресса открывает перспективы для создания персонализированных стратегий улучшения психического здоровья, ориентированных на индивидуальные потребности каждого человека. Такие подходы могут включать новые формы терапии, нацеленные на снижение импульсивного поведения и повышение устойчивости к скуке, сообщает "Ридус".

Уточнения

Ску́ка — вид отрицательно окрашенной эмоции или настроения, пассивное психическое состояние, характеризующееся снижением активности, отсутствием интереса к какой-либо деятельности, окружающему миру и другим людям.

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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