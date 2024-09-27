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Оценён риск отключения всех устройств на Android в России

Эксперт усомнился в блокировке всех Android-гаджетов в России
Наука » Технологии

Сложности при регистрации новых аккаунтов Google в России породили тревожные предчувствия: а ну как корпорация заблокирует и существующие учётные записи! Тогда вообще — конец света: все устройства на Android превратятся в бесполезные куски пластмассы.

Эксперт усомнился в блокировке всех Android-гаджетов в России
Фото: Pixel4a blog is licensed under public domain

Оценить риск столь апокалиптического развития событий Pravda.Ru попросила директора группы компаний DZ systems Дмитрия Завалишина.

"Во-первых, есть устройства на Android, которые пользуются другой инфраструктурой, а не гугловской, — ответил он. — И это на самом деле, наверное, наиболее правильный путь. И по большому счету, люди, которые системно занимались тематикой, этот риск понимали и к нему готовились, поэтому такие решения у некоторых вендоров существуют, которые полностью отвязаны от инфраструктуры именно Google".

"Старые аккаунты, наверное, продолжат работать. Вообще, есть некоторое ощущение, что, возможно, ситуация стабилизируется, потому что, как правило, всё-таки такие крупные компании, когда принимают такое серьёзное решение, заранее сообщают о нём, предупреждают, а здесь этого не случилось", — заметил собеседник издания.

"Поэтому есть вероятность, что это либо эксцесс исполнителя, либо какая-то техническая неурядица. Вплоть до того, что просто там эсэсмэски не доходят технически. Возможно, она и рассеется", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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