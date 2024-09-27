Синоптик Ильин предупредил о сильном похолодании в Москве в выходные дни

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, как изменится погода в выходные дни в Москве.
Метеоролог Ильин рассказал, что в Москве ожидается сильное похолодание на выходных. Промозглая осенняя погода с дождём и ветром, по его словам, продлится до вторника.
Ранее синоптик назвал самый тёплый день на текущей неделе в Москве.
Температура воздуха, по прогнозу синоптика, в столице не будет подниматься выше 21 градуса в дневные часы.
"Ветер ожидается достаточно порывистый и плотный, он будет дуть с юга. Его сила составит 6-11 метров в секунду, а днём возможны порывы до 15-18 метров в секунду", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
В субботу и воскресенье, по словам Ильина, погода будет пасмурной.
Прогноз погоды — научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды в определённом пункте или регионе на определённый период. Составляется (разрабатывается) метеорологическими службами на основе методов метеорологии.
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