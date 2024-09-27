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Синоптик Ильин предупредил о сильном похолодании в Москве в выходные дни

Метеоролог Ильин рассказал о сильном похолодании в Москве
0:56
Наука » Экология

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, как изменится погода в выходные дни в Москве.

Метеоролог Ильин рассказал о сильном похолодании в Москве
Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, PDM

Метеоролог Ильин рассказал, что в Москве ожидается сильное похолодание на выходных. Промозглая осенняя погода с дождём и ветром, по его словам, продлится до вторника.

Ранее синоптик назвал самый тёплый день на текущей неделе в Москве.

Температура воздуха, по прогнозу синоптика, в столице не будет подниматься выше 21 градуса в дневные часы.

"Ветер ожидается достаточно порывистый и плотный, он будет дуть с юга. Его сила составит 6-11 метров в секунду, а днём возможны порывы до 15-18 метров в секунду", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

В субботу и воскресенье, по словам Ильина, погода будет пасмурной.

Уточнения

Прогноз погоды — научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды в определённом пункте или регионе на определённый период. Составляется (разрабатывается) метеорологическими службами на основе методов метеорологии.
 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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