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Россиянам дали советы на случай окончательной блокировки Google

Эксперты допустили блокировку пользователей Google в России
Наука » Технологии

Затруднения с регистрацией новых аккаунтов Google из РФ может предвещать проблемы с уже существующими учётными записями, пишут "Известия". Издание попросило экспертов оценить риск такого неблагоприятного развития событий.

Эксперты допустили блокировку пользователей Google в России
Фото: shopify.com by Farah is licensed under Burst Some Rights Reserved

Такой сценарий маловероятен, но не исключён, спрогнозировал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Для реализации такого сценария у Google есть мотивы. Корпорация сейчас ничего не зарабатывает в России, но при этом тратит средства на поддержание необходимой для работы в нашей стране инфраструктуры", — объяснил он.

С другой стороны, интернет-гигант заинтересован в продолжении работы в РФ. "Не секрет, что Google и структуры национальной безопасности различных западных стран по-прежнему заинтересованы в доступе к данным россиян, хранящимся на его мощностях, а также в пропагандистских возможностях его сервисов. Поэтому, прежде чем отвернуться от России полностью, корпорация подумает", — отметил собеседник издания.

С ним согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он напомнил также, что блокировка Google-аккаунтов может повлечь неработоспособность устройств на Android.

Без Google можно прожить, уверен Зыков. Хотя и придётся столкнуться с некоторыми затруднениями.

На всякий случай, лучше озаботиться переносом данных в российские облачные сервисы или сохранить их локально, посоветовал Кусков.

А пока россияне бросились скупать SIM-карт зарубежных операторов — для подтверждения аутентификации не только в Google, но и других сервисах, отказавшихся от работы в РФ, сообщил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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