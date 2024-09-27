Россиянам дали советы на случай окончательной блокировки Google

Затруднения с регистрацией новых аккаунтов Google из РФ может предвещать проблемы с уже существующими учётными записями, пишут "Известия". Издание попросило экспертов оценить риск такого неблагоприятного развития событий.
Такой сценарий маловероятен, но не исключён, спрогнозировал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Для реализации такого сценария у Google есть мотивы. Корпорация сейчас ничего не зарабатывает в России, но при этом тратит средства на поддержание необходимой для работы в нашей стране инфраструктуры", — объяснил он.
С другой стороны, интернет-гигант заинтересован в продолжении работы в РФ. "Не секрет, что Google и структуры национальной безопасности различных западных стран по-прежнему заинтересованы в доступе к данным россиян, хранящимся на его мощностях, а также в пропагандистских возможностях его сервисов. Поэтому, прежде чем отвернуться от России полностью, корпорация подумает", — отметил собеседник издания.
С ним согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он напомнил также, что блокировка Google-аккаунтов может повлечь неработоспособность устройств на Android.
Без Google можно прожить, уверен Зыков. Хотя и придётся столкнуться с некоторыми затруднениями.
На всякий случай, лучше озаботиться переносом данных в российские облачные сервисы или сохранить их локально, посоветовал Кусков.
А пока россияне бросились скупать SIM-карт зарубежных операторов — для подтверждения аутентификации не только в Google, но и других сервисах, отказавшихся от работы в РФ, сообщил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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