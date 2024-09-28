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Исчезнувшая атмосфера Марса: глина раскрывает древние тайны планеты

Ранняя плотная атмосфера Марса могла быть заперта в его глинистой поверхности
4:19
Наука

Марс не всегда был холодной пустыней, какой мы знаем его сегодня. Всё больше доказательств указывают на то, что миллиарды лет назад по поверхности Красной планеты текла вода, а значит, должна была быть плотная атмосфера, не позволяющая ей замерзать. Однако примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, а атмосфера, богатая углекислым газом, резко истончилась, оставив лишь тонкий слой, который мы наблюдаем сейчас.

Ранняя плотная атмосфера Марса могла быть заперта в его глинистой поверхности
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Где же оказалась вся атмосфера Марса? Этот вопрос давно интересует ученых, и исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) предполагают, что ответ кроется в марсианской глине.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, они считают, что большая часть потерянной атмосферы могла быть заперта в глинистой коре планеты. Ведущим автором исследования выступает Джошуа Мюррей.

Команда MIT утверждает, что на древнем Марсе, где была вода, жидкость проникала в горные породы и запускала цепочку реакций, в результате которых углекислый газ постепенно поглощался и превращался в метан. Этот углерод в виде метана мог сохраняться на глинистой поверхности планеты на протяжении миллионов лет.

Похожие процессы происходят на Земле, где некоторые регионы показывают сходные взаимодействия горных пород и газов. Используя эти знания, исследователи оценили, как такие процессы могли бы происходить на Марсе. По их оценкам, глинистая кора планеты может удерживать до 1,7 бар углекислого газа, что составляет около 80% атмосферы Марса в его ранние годы.

Учёные также предполагают, что в будущем можно извлечь марсианский углерод и использовать его в качестве топлива для межпланетных миссий.

"На основе наших открытий на Земле мы показываем, что на Марсе могли происходить похожие процессы, в результате которых значительное количество атмосферного CO₂ преобразовалось в метан и оказалось изолированным в глинах", — поясняет профессор MIT Оливер Ягуц. "Этот метан все еще может быть доступен и, возможно, использоваться в качестве источника энергии на Марсе".

Группа исследователей MIT сосредоточена на изучении геологических процессов, которые управляют эволюцией литосферы Земли. В 2023 году они обратили внимание на смектит — тип глинистого минерала, который является эффективной ловушкой для углерода. Смектит способен сохранять углерод в течение миллиардов лет за счет складчатой структуры зерен минерала.

Когда исследователи обнаружили, что большая часть поверхности Марса покрыта смектитовой глиной, они задали вопрос: могла ли она сыграть аналогичную роль в захвате углерода?

Их модель химии горных пород, основанная на взаимодействиях магматических пород и окружающей среды на Земле, показала, что если поверхность Марса содержит ультрамафические породы, подобные земным, то вода могла взаимодействовать с этими породами и способствовать образованию смектита.

В течение примерно миллиарда лет вода, проникавшая в породы Марса, вступала в реакцию с минералом оливином, богатым железом, образуя красное окислённое железо, придающее планете её цвет. Свободный водород соединялся с углекислым газом, образуя метан, а оливин трансформировался в серпентин, который продолжал взаимодействовать с водой, образуя смектит.

Мюррей и Ягуц пришли к выводу, что слой смектита толщиной в 1 100 метров способен удерживать достаточное количество метана, эквивалентное значительной части углекислого газа, который когда-то составлял атмосферу Марса.

"Мы обнаружили, что оценки объёма глины на Марсе соответствуют теории о том, что значительная часть изначального углекислого газа Марса могла быть изолирована в богатой глиной коре планеты", — говорит Мюррей. "В некотором смысле, исчезнувшая атмосфера Марса может быть прямо у нас перед глазами".

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Глина состоит из одного или нескольких глинистых минералов, но может содержать и песчаные, и карбонатные частицы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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