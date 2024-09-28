Космические лучи и их влияние на поведение: что показали эксперименты на МКС

JONC: галактическое космическое излучение вызывает когнитивный дефицит

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что космические лучи негативно влияют на мозговые функции при нахождении в космосе. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Neurochemistry (JONC).

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Речь идет о галактическом космическом излучении (ГКИ), которое исходит от остатков сверхновых — мощных взрывов на заключительной стадии эволюции массивных звезд.

Эксперименты, проведенные на борту Международной космической станции (МКС), показали, что воздействие ГКИ на мышей вызывает кратковременные когнитивные нарушения у самцов и снижает способности к обучению у самок. Однако негативное влияние космических лучей удалось уменьшить путем введения грызунам антиоксидантного и противовоспалительного соединения CDDO-EA.

"Наше исследование создает основу для понимания причинно-следственной связи между реакцией мозга на галактическое космическое излучение и тем, как это воздействие приводит к изменению поведения", — поясняет соавтор исследования, доктор Сангхи Юн из Филадельфийского научно-исследовательского института и Медицинской школы Пенсильванского университета.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани.

