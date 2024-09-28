Неожиданное открытие: как вулканы могут изменить будущее электроники

Группа ученых из Австралийского национального университета обнаружила, что некоторые потухшие вулканы могут содержать значительные запасы редкоземельных элементов, используемых для производства электроники, батарей и электромобилей. Исследование опубликовано в журнале Geochemical Perspectives Letters (GPL).
Ученые пришли к этим выводам, изучая магму, обогащенную железом. В настоящее время на Земле не осталось активных вулканов с таким типом лавы — последние потухли миллионы лет назад. К таким вулканам относятся Эль-Лако в Чили и Кируна в Швеции, где добывается железная руда.
Во время экспериментов специалисты поместили искусственный аналог вулканических пород в капсулы из благородных металлов и подвергли их воздействию высоких температур до 1100°C и давления. Они выяснили, что богатая железом магма формирует пузырьки внутри обычной магмы, которые эффективно поглощают редкоземельные элементы.
Оказалось, что концентрация редкоземов в этих пузырьках примерно в 200 раз выше, чем в обычной магме. По мнению исследователей, это открытие может быть использовано на уже существующих железнорудных шахтах, расположенных на потухших вулканах, для добычи редкоземельных элементов, используя имеющуюся инфраструктуру.
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