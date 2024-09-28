Неожиданное открытие: как вулканы могут изменить будущее электроники

GPL: застывшая вулканическая магма содержит редкоземельные металлы

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Австралийского национального университета обнаружила, что некоторые потухшие вулканы могут содержать значительные запасы редкоземельных элементов, используемых для производства электроники, батарей и электромобилей. Исследование опубликовано в журнале Geochemical Perspectives Letters (GPL).

Фото: PxHere by juant33, CC0

Ученые пришли к этим выводам, изучая магму, обогащенную железом. В настоящее время на Земле не осталось активных вулканов с таким типом лавы — последние потухли миллионы лет назад. К таким вулканам относятся Эль-Лако в Чили и Кируна в Швеции, где добывается железная руда.

Во время экспериментов специалисты поместили искусственный аналог вулканических пород в капсулы из благородных металлов и подвергли их воздействию высоких температур до 1100°C и давления. Они выяснили, что богатая железом магма формирует пузырьки внутри обычной магмы, которые эффективно поглощают редкоземельные элементы.

Оказалось, что концентрация редкоземов в этих пузырьках примерно в 200 раз выше, чем в обычной магме. По мнению исследователей, это открытие может быть использовано на уже существующих железнорудных шахтах, расположенных на потухших вулканах, для добычи редкоземельных элементов, используя имеющуюся инфраструктуру.

Уточнения

Ма́гма (др.-греч. μάγμα - "месиво, густая мазь") — расплавленная масса под твёрдой земной корой.



Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

