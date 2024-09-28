Древняя атмосфера Марса: куда исчезли его газовые запасы

SciAdv: плотная марсианская атмосфера могла уйти в почву планеты

Ученые из Массачусетского технологического института установили, что древняя атмосфера Марса не улетучилась в космос, как считалось ранее, а поглотилась грунтом планеты. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

В прошлом Марс обладал плотной атмосферой, которая согревала его поверхность и позволяла существовать жидкой воде. Однако около 3,5 млрд лет назад вода исчезла, а атмосфера стала значительно тоньше.

В ходе нового исследования ученые предположили, что большая часть углекислого газа (CO2) из атмосферы Марса теперь заперта в глине, называемой смектитом. Этот минерал эффективно захватывает и удерживает углерод благодаря своей складчатой структуре, сохраняя его на протяжении миллиардов лет.

Согласно расчетам исследователей, в смектите на поверхности Красной планеты может содержаться до 1,7 бар углекислого газа, что эквивалентно примерно 80% ранней атмосферы Марса.

"Основываясь на наших открытиях на Земле, мы показываем, что на Марсе происходили подобные процессы, и что значительное количество атмосферного CO2 могло быть преобразовано в метан и изолировано в глинах", — объясняет профессор Оливер Ягуц, соавтор исследования.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.



По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

