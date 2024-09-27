Найден ключевой элемент для жизни в космосе: что это значит для Земли и других планет

Американские астрофизхимики из Гавайского университета и Университета Миссисипи исследовали механизм формирования в космосе глицериновой кислоты, простого сахара, который считается одним из "строительных блоков" жизни. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Physik in unserer Zeit (PIUZ).
Глицериновая кислота — одна из простейших сахарных кислот, играющая важную роль в метаболизме живых организмов на Земле. Специалисты отметили, что она обладает как кислыми, так и сладкими свойствами в зависимости от своего состояния, в отличие от других кислот, например уксусной.
"Исследование указывает на то, что молекулы, подобные глицериновой кислоте, могли быть синтезированы в молекулярных облаках или даже в областях звездообразования, а затем доставлены на Землю с кометами или метеоритами, способствуя появлению строительных блоков жизни", — поясняет один из авторов исследования, сотрудник Гавайского университета Ральф Кайзер.
Исследователи полагают, что глицериновая кислота может присутствовать в Стрельце B2 — огромном газопылевом облаке в центре Млечного Пути. По мнению астрофизиков, если это вещество действительно распространено в космосе, оно может способствовать возникновению жизни и на других планетах.
Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.
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