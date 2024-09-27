Судьба Каспийского моря: почему исчезновение ему не грозит

Угрозы исчезновения Каспийского моря не существует, его уровень будет продолжать колебаться. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Владимир Шевченко, передает РИА Новости.
Шевченко отметил, что изменение уровня Каспийского моря исследуется уже около 200 лет, и в прошлом колебания достигали десятков метров. Несмотря на изменения в поставке отдельных компонентов стока после создания каскада водохранилищ, океанолог уверен, что это не приведет к кардинальному пересыханию моря.
"Конечно, в поставке отдельных компонентов стока наблюдается некий беспорядок по сравнению с тем, что было до строительства каскада водохранилищ, но, тем не менее, такого кардинального изменения, которое привело бы к исчезновению, нет", — подчеркнул Владимир Шевченко.
Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.
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