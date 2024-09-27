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Обнаружена "сестра" Земли у белого карлика в созвездии Стрельца

В созвездии Стрельца найдена планета, напоминающая увеличенную Землю
1:30
Наука

Китайские и американские планетологи обнаружили у белого карлика в созвездии Стрельца планету, которая по размерам напоминает увеличенную копию Земли. Ее открытие позволяет предположить, что аналоги нашей планеты могут пережить процесс превращения солнцеподобных звезд в белые карлики.

В созвездии Стрельца найдена планета, напоминающая увеличенную Землю
Фото: ESO by S. Guisard, CC BY 4.0

Исследование проводилось с помощью южнокорейского телескопа KMT, наблюдающего явление микролензирования — искажения света далеких галактик и квазаров. На снимках ученые заметили необычную систему, состоящую из белого карлика и планеты, превышающей Землю по массе в 1,9 раза, на расстоянии около двух астрономических единиц. Помимо этого, на окраине системы, названной KMT-2020-BLG-0414, обнаружен еще один объект — планета или бурый карлик, превышающий массу Юпитера в 17 раз. Ученые утверждают, что эта система является примером того, как планеты могут пережить стадию превращения звезды-прародителя в красного гиганта и сохраниться в пределах "зоны жизни".

Открытие позволяет предположить, что и Земля может пережить аналогичный процесс, несмотря на возможное исчезновение жизни. В будущем потомки человечества могут переселиться на луны Сатурна и Юпитера, которые войдут в "зону жизни" после трансформации Солнца.

Уточнения

Бе́лые ка́рлики — звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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