Наш ответ мировым разработкам: электрокатализатор на 10% лучше зарубежных

Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор

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Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) разработали высокоэффективный электрокатализатор для водородных топливных элементов, превосходящий зарубежные аналоги минимум на 10%.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

Исследования проводились в лаборатории "Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики" и лаборатории "Технологии синтеза каталитически активных материалов".

Новый катализатор представляет собой ультрамалые наночастицы платины на модифицированном азотом углеродном носителе, что позволяет достичь высокой эффективности в реакции восстановления кислорода и устойчивости к деградации. В лабораторных испытаниях материал показал вдвое большую эффективность по сравнению с коммерческими образцами, а тестирование в составе мембранного электродного блока топливного элемента подтвердило его превосходство над зарубежными аналогами на 10%, сообщает ТАСС.

Разработки были представлены на Сахалине на открытии первого водородного полигона России. Следующим шагом учёных станет допирование азотом отечественных углеродных носителей для создания полностью российских электрокатализаторов.

Уточнения

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.



Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1.

