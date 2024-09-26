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Наш ответ мировым разработкам: электрокатализатор на 10% лучше зарубежных

Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор
1:12
Наука

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) разработали высокоэффективный электрокатализатор для водородных топливных элементов, превосходящий зарубежные аналоги минимум на 10%.

Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор
Фото: Flickr by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

Исследования проводились в лаборатории "Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики" и лаборатории "Технологии синтеза каталитически активных материалов".

Новый катализатор представляет собой ультрамалые наночастицы платины на модифицированном азотом углеродном носителе, что позволяет достичь высокой эффективности в реакции восстановления кислорода и устойчивости к деградации. В лабораторных испытаниях материал показал вдвое большую эффективность по сравнению с коммерческими образцами, а тестирование в составе мембранного электродного блока топливного элемента подтвердило его превосходство над зарубежными аналогами на 10%, сообщает ТАСС.

Разработки были представлены на Сахалине на открытии первого водородного полигона России. Следующим шагом учёных станет допирование азотом отечественных углеродных носителей для создания полностью российских электрокатализаторов.

Уточнения

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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