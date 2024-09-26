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Загадки некрополя в Крыму: редкая монета и артефакты IV века

Археологи нашли древний город IX века в Крыму
1:30
Наука

Археологи Белинской экспедиции Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого сделали уникальные находки на Керченском полуострове в Крымском Приазовье.

Археологи нашли древний город IX века в Крыму
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

В ходе летних раскопок 2024 года на территории Белинского городища были обнаружены объекты салтово-маяцкого периода (IX-X века), которые напоминают остатки поселения, а возможно, даже города. Если гипотеза подтвердится, это будет уникальной находкой для Восточного Крыма.

Кроме того, исследованы помещения позднеантичного времени (IV-V века), где найдены керамические изделия, включая амфоры, горшки и курильницы. В одной из зерновых ям нашли редкий фрагмент керамического рогатого идола, первую подобную находку для Белинского городища, сообщает ТАСС.

Раскопки также включали исследование четырех склепов в некрополе. Несмотря на то, что склепы были разграблены, обнаружены части погребального инвентаря: изделия из желтого металла, бронзовые украшения, стеклянные бусы и даже редкая монета боспорского царя Рескупорида V. В грунтовых детских захоронениях найдены наборы бус, включая сердоликовую и гагатовую, а также бронзовый браслет-змейка.

Все эти находки представляют огромную историческую ценность и раскрывают неизвестные ранее страницы истории региона.

Уточнения

Некро́поль (дословно: «город мёртвых», др.-греч. νεκρός (nekros) — «мёртвый», πόλις (polis) — «город») — комплекс погребений, большое кладбище.

Городи́ще — тип археологического памятника, бывшее укреплённое поселение (город, замок, святилище, феодальная усадьба), окружённое, как правило, земляными валами и рвами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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