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Ученые провели исследования водорослей на глубине Северного Ледовитого океана

1:49
Наука

Исследование, проведенное немецкими учеными, показало, что микроводоросли могут осуществлять фотосинтез при минимальных уровнях освещенности — всего 0,04 микромоля фотонов на квадратный метр в секунду. Это уровень света, в 37 000 раз ниже, чем на улице в ясный день в Европе. Ранее считалось, что при таком малом освещении растения не могут выживать.

Ученые провели исследования водорослей на глубине Северного Ледовитого океана
Фото: flickr.com by Andres Rodriguez, CC BY-SA 2.0

Это открытие может значительно изменить подходы к сельскому хозяйству в условиях низкой освещенности. Многие регионы мира страдают от недостатка солнечного света в силу географического положения или частой облачности, и сейчас ученые могут развить культуры, которым требуется меньше света.

Такой генетический потенциал растений может быть использован для селекции и биотехнологий, что увеличит урожайность даже в местах с коротким вегетационным периодом, таких как Великобритания.

Более того, вертикальные фермы и теплицы смогут снизить энергозатраты на искусственное освещение, делая выращивание культур более энергоэффективным и доступным.

Это открытие открывает дорогу и для космического земледелия. С минимальными уровнями освещенности теперь возможно выращивание растений на других планетах или на космических станциях с гораздо меньшими затратами на энергию. Это может стать ключевым шагом на пути к долгосрочным космическим миссиям, обеспечивающим питание космонавтов.

Таким образом, фотосинтез в условиях ограниченной освещенности — это не просто теоретический процесс из учебников биологии, а практическая возможность, которая может радикально изменить сельское хозяйство на Земле и за её пределами.

Уточнения

Во́доросли (лат. Algae) — гетерогенная экологическая группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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