Россия потратила $10 миллиардов на "бесполезную" МКС?

За всё время существования Международной космической станции Россия израсходовала на неё менее 10 млрд долларов, сообщил руководитель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев. В это же время США потратили на проект более 100 млрд.

Также Коптев отметил, что, помимо финансовых вложений, Россия добавила в проект транспортную систему, выгодно отличающуюся своей безопасностью, а также развитые средства поиска и спасения космонавтов. По словам Коптева, во время работы над проектом Россия учитывала советский опыт, а также старалась экономить буквально на всём.

Слова Юрия Коптева некоторые отечественные специалисты восприняли критически. Так, в соцсетях на паблике "Ватфор" заявили, что траты 10 млрд долларов были бесполезны. По словам авторов паблика, российский сегмент МКС технологически слаб, особенно в сравнении с космической станцией "Мир": он состоит из двух крупных модулей и трёх малых, тогда как "Мир" — из шести крупных и одного малого. Соотношение российский затрат с американскими диктует и технологическое превосходство последних: США располагает на МКС тремя лабораториями, Россия же — ни одной. Вместо полноценных исследовательских центров — малые лабораторные модули размером с душевую кабину. Из-за размеров помещений, говорит автор, когда на станции находится сразу трое российских космонавтов, один из них живёт у амерканцев. Это же ограничивает и в размещении исследовательского оборудования на МКС, а это, в свою очередь, означает, что всё, чем могут заниматься отечественные специалисты там — фотографировать Землю. К такому заключению приходит автор сообщения.

Напомним, что Международная космическая станция — проект, который поддерживают 14 стран, это Россия, США, Канада, Япония, Германия, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Норвегия и Франция. Управление МКС осуществляется через несколько центров, среди них есть российский и американский центры.

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