В России создадут новый самолет с вертикальным взлетом

Самолет с вертикальными взлетом и посадкой разработает Минобороны. Об этом стало известно от вице-премьера Юрия Борисова, новостью он поделился на открытии военно-технического форума "Армия-2018".

Ньюсмейкер сообщил, что проект включен в госпрограмму вооружений по инициативе верховного главнокомандующего.

В настоящий момент разрабатывается концептуальная модель и прототипы, пояснил Борисов. Он отметил, что за такими машинами будущее. Сейчас на развитие этого направления брошены различные технологии, способные сделать взлет и посадку укороченной.

Комментируя вопрос о сроках, Борисов подчеркнул, что они определяются технологическим циклом. Традиционно работы занимают от 7 до 10 лет, когда речь идет о выпуске серии.

Напомним, СССР выпускал самолеты такого типа. Это были истребители Як-38, их должны были сменить Як-141, но в 2004 году программу свернули. Самолет базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 ("Киев", "Минск", "Новороссийск", "Баку"), их продали за границу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Минобороны разработало сотовые телефоны с функцией засекреченной связи, которая будет включаться во время ведения военных действий. Все разговоры между двумя абонентами, каждый из которых владеет трубкой, зашифровывают на самом устройстве.

Читайте также:

Минобороны получит новейший пулемет от "Калашникова"