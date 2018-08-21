В России создадут новый самолет с вертикальным взлетом

Самолет с вертикальными взлетом и посадкой разработает Минобороны. Об этом стало известно от вице-премьера Юрия Борисова, новостью он поделился на открытии военно-технического форума "Армия-2018".
Ньюсмейкер сообщил, что проект включен в госпрограмму вооружений по инициативе верховного главнокомандующего.
В настоящий момент разрабатывается концептуальная модель и прототипы, пояснил Борисов. Он отметил, что за такими машинами будущее. Сейчас на развитие этого направления брошены различные технологии, способные сделать взлет и посадку укороченной.
Комментируя вопрос о сроках, Борисов подчеркнул, что они определяются технологическим циклом. Традиционно работы занимают от 7 до 10 лет, когда речь идет о выпуске серии.
Напомним, СССР выпускал самолеты такого типа. Это были истребители Як-38, их должны были сменить Як-141, но в 2004 году программу свернули. Самолет базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 ("Киев", "Минск", "Новороссийск", "Баку"), их продали за границу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Минобороны разработало сотовые телефоны с функцией засекреченной связи, которая будет включаться во время ведения военных действий. Все разговоры между двумя абонентами, каждый из которых владеет трубкой, зашифровывают на самом устройстве.
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