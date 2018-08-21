В NASA проговорились об астероиде, который может упасть на Землю

Астероид Бенну, также известный как 1999 RQ36, во второй половине 22 века может упасть на Землю, заявили в космическом агентстве Соединенных Штатов Америки. По словам представителей ведомства, вероятность этого хоть и небольшая, но все же имеется.

Для более подробного исследования космического объекта NASA отправило к нему межпланетную станцию OSIRIS-REx. Она должна исследовать поверхность астероида и доставить пробы его грунта на планету Земля. Буквально на днях из официального аккаунта ведомства в Twitter стало известно, что станция приблизилась к Бенну и в скором времени приступит к изучению и анализу данных об астероиде.

Ждать ли человечеству конца света в 22 веке, выяснится не раньше 2023 года — именно на этот год запланировано возвращение OSIRIS-REx. Пока же, считают исследователи, вероятность падения астероида 1999 RQ36 на планету Земля составляет примерно 1 к 2700. Точнее станет известно только после того, как межпланетная космическая станция выполнит свою операцию.

Но Бенну интересен ученым не только из-за его теоретического столкновения с Землей. Дело в том, что он, возможно, прольет свет на зарождение жизни на нашей планете. Дело в том, что, согласно теории панспермии, именно такие астероиды миллиарды лет назад и принесли жизнь на Землю.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что космическое агентство Соединенных Штатов Америки, стремясь за выгодой и руководствуясь холодным расчетом, вовсю рискует жизнями своих же собственных астронавтов.

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