В Иране показали новейший истребитель своей разработки

Иран показал новейший истребитель Kowsar, разработанный отечественными конструкторами и производителями. Сообщение об этом появилось у Tasnim. Тегеран приурочил "знакомство" к дню национального оборонной промышленности, праздник отмечается в стране 22 августа.
Машина способна перевозить различное вооружение и используется для коротких миссий воздушной поддержки. Иранские военные эксперты и технические специалисты в последние годы добились больших успехов в производстве вооружения, что позволило стране стать более самостоятельной в этой сфере.
Иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Тегеран не будет ограничивать свою военную мощь, в том числе ракетную, которая предназначена для обороны. Они также отметили, что обороноспособность Ирана никогда не будет предметом переговоров. Отметим, что зимой Иран рассказал о создании новой жидкотопливной баллистической ракеты "Кадр", ее дальность полета 2 000 километров. Однако в настоящее время на вооружении иранских ВВС остается как советская, так и американская и китайская военная техника.
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