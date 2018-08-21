В России создали экзоскелет "солдата будущего"

Экзоскелет из углепластика разработан сотрудниками Центрального НИИ точного машиностроения (входит в госкорпорацию "Ростех"). Устройство делает легче передвижение бойцов, несущих груз до 50 кг. Ноу-хау прошло проверку в реальных боевых условиях, рассказали представителям СМИ в пресс-службе госкорпорации.

Стоит отметить, что общественность смогла познакомиться с изобретением на военно-техническом форуме "Армия-2018", который открылся во вторник.

В пресс-службе не уточнили, в каких именно боевых условиях была испытана экипировка "солдата будущего". Известно лишь, что цель изобретения — разгрузить опорно-двигательный аппарат военного, когда он несет рюкзак, снаряжение, вооружение или боеприпасы весом менее 50 килограммов на длительные расстояния.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что российские военные медики работают над искусственным скелетом, он будет крепиться на теле человека в виде внешнего каркаса и позволит многим больным значительно легче переносить физические нагрузки. Новейшее изобретение будет предназначено для применения в военной медицине. Экзоскелет будет выполнять свои функции в военной медицине для восстановления больных с поражением опорно-двигательного аппарата.

Источник фото: wallpaperstock.net

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