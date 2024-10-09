Как инфракрасное излучение делает вас магнитом для комаров

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Комары — это не только надоедливые насекомые, вызывающие зуд, но и смертельная угроза, способная распространять опасные болезни, такие как вирус Зика, лихорадка Денге и желтая лихорадка.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, показало, что комары, помимо запахов и углекислого газа, используют инфракрасное излучение для поиска своей добычи.

Ученые сосредоточили внимание на виде Aedes aegypti и провели эксперименты, в ходе которых самок комаров поместили в клетки с двумя различными источниками: один испускал запахи и углекислый газ, а другой — тепло, подобное человеческому телу.

Результаты показали, что инфракрасное излучение в два раза увеличивает активность комаров при поиске хозяина.

Комары используют специальный белок, чувствительный к температуре, под названием TRPA1, находящийся на концах их усиков. Когда ген, отвечающий за этот белок, отключается, способность насекомых обнаруживать тепло снижается.

Это открытие может объяснить, почему свободная одежда является более эффективной защитой: она снижает тепло, исходящее от тела, тем самым уменьшая инфракрасное излучение, которое привлекает комаров.

Если вы собираетесь на улицу, особенно в жаркую погоду, выбирайте свободную одежду, чтобы уменьшить шанс укуса комаров и обезопасить себя от потенциальных болезней.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera).

