Необычные плазменные пузыри над пирамидами в Египте: учёные объяснили их происхождение и возможные последствия

Необычное явление, наблюдаемое над пирамидами в Египте, вызвало ажиотаж среди любителей теорий заговора. Речь идёт о так называемых "плазменных пузырях", которые заметили учёные из Китайской академии наук. Однако, вопреки ожиданиям сторонников сверхъестественного, исследователи утверждают, что это явление имеет научное объяснение и не связано с инопланетянами.
Учёные, используя уникальный ионосферный радар LARID, зарегистрировали плазменные пузыри над Египтом и рядом других регионов с низкими широтами. Эти пузыри возникли в результате солнечной бури, произошедшей в ноябре прошлого года. Радар LARID, работающий на частотах 8-22 МГц, способен обнаруживать подобные явления на расстоянии почти 6000 миль, что делает его одним из самых передовых инструментов для наблюдения за ионосферой, сообщает South China Morning Post.
Плазменные пузыри — это области с пониженной концентрацией электронов, которые возникают в верхних слоях атмосферы Земли. Несмотря на свою экзотическую природу, они имеют вполне земное происхождение и объясняются процессами, связанными с заряженными частицами, теряющими свою плотность.
Эти пузыри могут достигать огромных размеров, распространяясь на сотни миль, и иногда создают помехи для работы GPS и спутниковой связи. Таким образом, несмотря на впечатляющий вид и потенциальные сбои в телекоммуникациях, загадка плазменных пузырей не имеет ничего общего с инопланетными цивилизациями или чем-то сверхъестественным.
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Спу́тниковая свя́зь — вид космической радиосвязи, основанный на использовании в качестве ретрансляторов искусственных спутников, как правило специализированных спутников связи.
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