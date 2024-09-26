Необычные плазменные пузыри над пирамидами в Египте: учёные объяснили их происхождение и возможные последствия

Учёные объяснили появление плазменных пузырей над пирамидами Египта

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Необычное явление, наблюдаемое над пирамидами в Египте, вызвало ажиотаж среди любителей теорий заговора. Речь идёт о так называемых "плазменных пузырях", которые заметили учёные из Китайской академии наук. Однако, вопреки ожиданиям сторонников сверхъестественного, исследователи утверждают, что это явление имеет научное объяснение и не связано с инопланетянами.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Учёные, используя уникальный ионосферный радар LARID, зарегистрировали плазменные пузыри над Египтом и рядом других регионов с низкими широтами. Эти пузыри возникли в результате солнечной бури, произошедшей в ноябре прошлого года. Радар LARID, работающий на частотах 8-22 МГц, способен обнаруживать подобные явления на расстоянии почти 6000 миль, что делает его одним из самых передовых инструментов для наблюдения за ионосферой, сообщает South China Morning Post.

Плазменные пузыри — это области с пониженной концентрацией электронов, которые возникают в верхних слоях атмосферы Земли. Несмотря на свою экзотическую природу, они имеют вполне земное происхождение и объясняются процессами, связанными с заряженными частицами, теряющими свою плотность.

Эти пузыри могут достигать огромных размеров, распространяясь на сотни миль, и иногда создают помехи для работы GPS и спутниковой связи. Таким образом, несмотря на впечатляющий вид и потенциальные сбои в телекоммуникациях, загадка плазменных пузырей не имеет ничего общего с инопланетными цивилизациями или чем-то сверхъестественным.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.



Спу́тниковая свя́зь — вид космической радиосвязи, основанный на использовании в качестве ретрансляторов искусственных спутников, как правило специализированных спутников связи.

