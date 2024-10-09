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Исследование мозга раскрывает путь к новому методу лечения ПТСР

2:17
Наука

Команда нейробиологов из Массачусетса, Род-Айленда, Северной Каролины, Калифорнии и Иллинойса обнаружила, что люди с повреждениями в области миндалины реже страдали от симптомов ПТСР. На основе этого наблюдения ученые предположили, что в мозге существует контур, который может защитить человека от развития ПТСР при его повреждении.

Исследование мозга раскрывает путь к новому методу лечения ПТСР
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Эти результаты подробно описаны в новой статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

"Это абсолютно реальное заболевание мозга, и теперь мы можем локализовать его в определенных нейронных контурах", — отметил ведущий автор исследования и психиатр Центра терапии контуров мозга в больнице Бригама и Гарвардской медицинской школе Шан Сиддики.

Он добавил, что ПТСР не имеет никакого отношения к моральной стойкости или слабости человека, как иногда ошибочно считают.

Исследователи из Бригама и женской больницы в Бостоне изучили 193 ветеранов вооруженных сил с проникающими черепно-мозговыми травмами. Сравнивая их с ветеранами, не имеющими таких травм, ученые обнаружили, что повреждения головы могут снижать вероятность развития ПТСР. Это позволило им составить карту контура мозга, показывающую взаимосвязь между локализацией травм и риском развития ПТСР.

Эта карта мозга может стать основой для разработки новых, менее инвазивных методов лечения, таких как транскраниальная магнитная стимуляция.

На сегодняшний день основными методами лечения ПТСР остаются медикаментозные препараты. Однако всё больше внимания уделяется нейромодуляции — методам стимуляции нервной системы, включающим электрическую или химическую стимуляцию, направленную на снижение активности мозга, связанной с симптомами ПТСР.

Например, в одном из исследований 2020 года описывалась лазерная абляция миндалины, центра страха в мозге, которая помогала облегчить симптомы заболевания. Однако нейромодуляция требует точного определения цели воздействия, что остаётся сложной задачей.

Уточнения

Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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