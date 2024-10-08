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Учёные обнаружили следы атмосферы Марса в глинах красной планеты

2:54
Наука

Новое исследование предполагает, что атмосфера Марса могла скрываться на виду, будучи поглощенной минералами в глинах планеты. Исследователи полагают, что углекислый газ из марсианской атмосферы, возможно, был связан с горными породами более 3 миллиардов лет назад, что могло сыграть ключевую роль в том, почему Марс перестал быть похожим на Землю и потерял возможность поддерживать жизнь.

Учёные обнаружили следы атмосферы Марса в глинах красной планеты
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Марс не всегда был пустынным и безжизненным, как сегодня. Многочисленные миссии, в том числе марсоходы NASA "Perseverance" и "Curiosity", обнаружили свидетельства того, что когда-то на Красной планете было большое количество воды. Однако для существования жидкой воды планете требовалась плотная атмосфера, которая предотвратила бы её замерзание. Но куда делась эта атмосфера?

Ответ на этот вопрос мог быть под поверхностью Марса. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, марсианская атмосфера могла быть "поглощена" глинистыми минералами в результате химических реакций между водой и породами.

Эти процессы могли привести к выделению углекислого газа из атмосферы и его преобразованию в метан, который затем был заперт в слоях глинистой почвы.

Исследователи, работая в Массачусетском технологическом институте, начали своё исследование с изучения Земли и того, как тектонические процессы и глинистые минералы на нашей планете поглощают углерод. Одним из таких минералов является смектит, который может удерживать углерод на протяжении миллиардов лет.

Команда обнаружила, что подобные процессы могли происходить и на Марсе, несмотря на отсутствие тектонической активности.

На поверхности Марса были найдены магматические породы с низким содержанием кремнезема, которые могли взаимодействовать с водой, что способствовало образованию смектитов. Это подтверждают свидетельства о существовании древних рек, где вода могла протекать через подстилающие породы и запускать химические реакции.

Моделирование, основанное на этих данных, показало, что вода могла вступать в реакцию с минералом оливином, богатым железом, и выделять водород, который затем превращался в метан.

Эти процессы могли привести к образованию значительных слоёв смектитов, способных удерживать углерод в виде метана на протяжении миллиардов лет. Согласно расчётам, слой смектита на Марсе мог достигать более 1100 метров в глубину, что объясняет исчезновение углекислого газа из атмосферы.

Таким образом, исследователи предполагают, что атмосфера Марса могла не "испариться" в космосе, а "скрыться" в виде органических соединений, запертых в глинах.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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