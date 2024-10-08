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Учеными опровергнута гипотеза о коллапсе населения острова Пасхи

2:43
Наука

Остров Рапа Нуи, широко известный как остров Пасхи, возможно, никогда не переживал резкого демографического коллапса, как считалось ранее. Новый анализ древней ДНК опровергает популярную гипотезу о том, что в 1600-х годах на острове резко сократилось население из-за вырубки лесов, чрезмерной эксплуатации ресурсов и военных конфликтов.

Учеными опровергнута гипотеза о коллапсе населения острова Пасхи
Фото: Wikipedia by Patricia Martín Nieto, CC BY-SA 4.0

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, генетический анализ 15 жителей Рапа Нуи не выявил доказательств "генетического узкого места", которое указывало бы на сокращение населения. Вместо этого данные показывают, что численность населения острова росла до 1860-х годов, когда перуанские работорговцы и эпидемии сократили население на треть.

Исследование, проведенное учеными при поддержке представителей общины Рапа Нуи, основано на анализе человеческих останков, вывезенных с острова во время колонизации в конце XIX — начале XX века. Останки хранились в музее во Франции. ДНК показала, что население острова не переживало резких сокращений в XVII веке, как считалось ранее.

Кроме того, анализ также подтвердил, что среди жителей Рапа Нуи обнаружены следы ДНК коренных американцев. Это указывает на возможные контакты с жителями Южной Америки между 1250 и 1430 годами, задолго до прибытия европейцев в 1722 году. Однако учёные пока не могут точно сказать, кто пересек Тихий океан — полинезийцы или коренные американцы.

Исследователи подчеркивают, что новые данные требуют дальнейшего изучения для лучшего понимания генетической и демографической истории острова. Тем не менее, новые данные противоречат предыдущим предположениям о том, что население Рапа Нуи в XVII веке составляло более 15 000 человек.

Некоторые учёные, выражают сомнения относительно результатов исследования. Она указывает на то, что изученные останки были собраны после контакта с европейцами, и поэтому их сложно отнести к древнему населению.

Тем не менее, новое исследование подтверждает, что Рапа Нуи остается важным объектом для изучения межконтинентальных контактов в древности. Генетический анализ открывает новые возможности для понимания взаимодействий между полинезийцами и коренными американцами, а также демографической истории острова.

Уточнения

О́стров Па́схи или Рапану́и (исп. Isla de Pascua, рап. Rapa Nui, нидерл. Paas eiland) — остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили (вместе с необитаемым островом Сала-и-Гомес образует провинцию и коммуну Исла-де-Паскуа в составе области Вальпараисо). Местное название острова — Рапануи, или Рапа-Нуи (рап. Rapa Nui). Площадь — 163,6 км².

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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