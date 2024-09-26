Внимание на небо: Луна в октябре шесть раз перекроет звёзды, планеты и скопления

В четверг Московский планетарий опубликовал астрономический календарь на октябрь. Месяц обещает быть интересным для любителей звёздного неба.
Начнётся он с кольцеобразного солнечного затмения 2 октября, которое завершит осенний коридор затмений. В России его видно не будет.
"Октябрь — один из благоприятных месяцев для наблюдений дневного светила. Относительно тёплая погода октября создает для этого комфортные условия. Смотреть на Солнце можно в любой телескоп, защищённый солнечным фильтром у объектива, особенно интересно — на восходе или заходе", — советуют в планетарии.
17 октября будет суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты нашего спутника.
Кроме того, Луна в октябре шесть раз перекроет звёзды, планеты и скопления:
Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
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