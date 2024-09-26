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Внимание на небо: Луна в октябре шесть раз перекроет звёзды, планеты и скопления

Московский планетарий анонсировал шесть затмений звёзд и планет Луной в октябре
1:58
Наука

В четверг Московский планетарий опубликовал астрономический календарь на октябрь. Месяц обещает быть интересным для любителей звёздного неба.

Московский планетарий анонсировал шесть затмений звёзд и планет Луной в октябре
Фото: Pexels by Sebastian Voortman, PDM

Начнётся он с кольцеобразного солнечного затмения 2 октября, которое завершит осенний коридор затмений. В России его видно не будет.

"Октябрь — один из благоприятных месяцев для наблюдений дневного светила. Относительно тёплая погода октября создает для этого комфортные условия. Смотреть на Солнце можно в любой телескоп, защищённый солнечным фильтром у объектива, особенно интересно — на восходе или заходе", — советуют в планетарии.

17 октября будет суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты нашего спутника.

Кроме того, Луна в октябре шесть раз перекроет звёзды, планеты и скопления:

  • 7-8 октября — покрытие Луной (Ф= 0,21+) Антареса (+1,1m),
  • 14 октября — покрытие Луной (Ф= 0,89+) Сатурна (+0,7m),
  • 15 октября — покрытие Луной (Ф= 0,95+) Нептуна (+7,8m),
  • 19-20 октября (00:00) — покрытие Луной (Ф= 0,92-) рассеянного звёздного скопления Плеяды (видно в Африке, Азии и на юге Сибири),
  • 21 октября — покрытие Луной (Ф= 0,55-) звезды Эльнатх (Бета Тельца) (+1,7m),
  • 31 октября (09:00 мск) — покрытие Луной (Ф= 0,01-) звезды Спика (+1,0m) (видно в Европейской части России).

Уточнения

Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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