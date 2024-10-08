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Ученые обнаружили органические соединения на Церере

3:38
Наука

Карликовая планета Церера, крупнейший объект в поясе астероидов нашей Солнечной системы, может скрывать под своей ледяной поверхностью древние озера с соленой водой. Эти водоемы, находящиеся глубоко под поверхностью, могут содержать органические вещества, которые являются строительными блоками для жизни.

Ученые обнаружили органические соединения на Церере
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

Ученые исследовали органические вещества, обнаруженные на поверхности возле кратера Эртунет — одного из крупнейших кратеров Цереры. Эти химические соединения называются алифатическими углеводородами и покрывают огромные площади вокруг кратера. Они возникли относительно недавно — их возраст оценивается в последние 10 миллионов лет.

Лабораторные исследования: воссоздание условий на Церере

Исследователи под руководством Де Санктис воссоздали в лаборатории состав поверхности Цереры, основываясь на данных миссии НАСА Dawn, которая посетила эту карликовую планету в 2012 году. В образцы включили алифатические органические вещества — углеводороды, аналогичные тем, что были найдены вокруг Эртунета. Чтобы понять, как долго эти молекулы могут сохраняться на поверхности, ученые подвергли их воздействию ультрафиолетового излучения и ионизирующих частиц, имитируя космическое выветривание.

Оказалось, что эти соединения разрушаются довольно быстро под влиянием космической радиации.

Геологическая активность: что говорят данные?

Это открытие важно, потому что указывает на то, что большие скопления алифатических соединений, вероятно, образовались совсем недавно. Они могли выйти на поверхность в результате тектонических процессов или столкновений с другими небесными телами.

Поскольку большинство моделей утверждают, что эти органические молекулы образовались под поверхностью Цереры, это говорит о том, что геологические процессы на планете были активны в недавнем прошлом.

Церера: потенциально пригодная для жизни планета?

Церера — сложный и загадочный мир. Хотя она находится далеко от Солнца, химические реакции между соленой водой и породами под её поверхностью могли генерировать достаточное количество энергии для создания условий, пригодных для жизни.

Это делает кратер Эртунет и его окрестности одним из наиболее перспективных мест для изучения следов жизни на этой

"Органические соединения в кратере Эртунет, вероятно, образовались глубоко в подземных слоях океана Цереры и могли эволюционировать там на протяжении миллионов лет", — пишут Де Санктис и ее коллеги в своей статье.

Это означает, что Церера может быть одним из самых интересных объектов для поиска жизни в Солнечной системе.

Как появились органические молекулы на поверхности?

Также предполагается, что эти органические соединения могли просачиваться на поверхность через трещины в ледяной коре Цереры. Они могли возникнуть вследствие падения метеорита, который образовал кратер Эртунет.

Более мелкие столкновения и оползни в этой области также могли способствовать обнажению этих углеводородов.

Почему Церера — объект большого интереса?

Эти находки делают Цереру объектом большого интереса для дальнейших исследований. Органические молекулы на поверхности дают ученым уникальную возможность изучить скрытые химические процессы внутри этого таинственного мира.

Уточнения

Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов. Церера была открыта в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории. Названа в честь древнеримской богини плодородия Цереры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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