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ДНК-тесты раскрыли состав таинственного вещества на мумиях

1:32
Наука

Когда учёные исследовали таинственное вещество, найденное на головах и шеях мумий, обнаруженных в бассейне Тарима в Китае. Загадочное белое вещество, которым намазали 3600-летние мумии, оказалось сыром, что делает его старейшим известным образцом этого продукта.

ДНК-тесты раскрыли состав таинственного вещества на мумиях
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Исследователи впервые обнаружили это вещество на мумиях, захороненных на кладбище Сяохэ в Таримской котловине на северо-западе Китая, около двадцати лет назад. Теперь же, благодаря современным ДНК-тестам, удалось точно определить, что это вещество является кефирным сыром — мягким сыром с пробиотиками, который производился из коровьего и козьего молока тысячи лет назад. 

"Это самый старый известный образец сыра, когда-либо найденный в мире и продукты питания, такие как сыр, очень трудно сохранить на протяжении тысячелетий, что делает эту находку  редкой и ценной." — заявил старший автор исследования и палеонтолог Цяомей Фу из Института палеонтологии  и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине.

В составе сыра были обнаружены несколько видов бактерий и грибков, в том числе Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, которые также встречаются в современных кефирных зернах. Эти зерна представляют собой симбиотические культуры бактерий и дрожжей, превращающие молоко в сыр по аналогии с закваской.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело. Мумией называется тело (не только человека, но и любого другого живого существа), подвергнутое специальной химической обработке, в результате которой прекращается или замедляется процесс разложения тканей. Следует различать искусственно и естественно мумифицированные тела.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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